The Key: il tastierino che fa solo copia e incolla, nato da un pesce d'aprile

Di tastierini macro con pochi tasti ce ne sono parecchi in giro, ma di solito includono un minimo di 8 tasti per arrivare a includere l'intero tastierino numerico o tutto il blocco intorno ai tasti WASD se sono dedicati al gaming. Ci sono persino macropad da un singolo tasto, ma parliamo di prodotti artigianali a differenza del tastierino The Key che da pesce d'aprile è diventato un prodotto commerciale di alta qualità con soli tre tasti.

I tre tasti sono C, V e un'icona da abbinare a piacimento, magari con il tasto cancella o con il CTRL per chi preferisce non rischiare di cancellare un intero documento sfiorando un tasto. In ogni caso sono tutti programmabili e cambiare i keycap, per destinare il tastierino ad altri usi, è cosa facile. D'altronde parliamo di normali switch lineari, in questo caso i Kailh Black Box, usati anche da Glorious, che tra l'altro promettono una buona stabilità e un'ottima risposta. Inoltre il piccolo case è in alluminio con lavorazione CNC e la connettività è USB-C, a prova di futuro.

The Key sfoggia orgoglioso un piccolo ma rifinito case in alluminio che alloggia tre switch di qualità e un'uscita USB-C

Il tastierino the Key è nato da un pesce d'aprile del blog Stack Overflow che, stimolata dal successo dell'idea, ha collaborato con lo lo store tecnologico Drop per creare e mettere in vendita un prodotto tanto folle quanto curato che costa 29 dollari, il 5% dei quali destinati a un'associazione benefica, e può essere preordinato in vista della prossima spedizione, prevista per il 13 dicembre.

Scheda tecnica tastierino The Key: