Samsung QD-Display: i pannelli ibridi OLED e Quantum Dot in arrivo nel 2024, prototipi già partiti

I pannelli Samsung QD-Display, in precedenza chiamati QD-OLED per essere distinti dai normali Quantum Dot, procedono a grandi passi verso la commercializzazione, almeno secondo quanto riportato dal sito coreano The Elec. Ma l'informazione ha basi concrete visto che proviene da una conferenza ufficiale dedicata agli ibridi OLED e Quantum Dot di Samsung, a quanto pare previsti per il 2024.

I pannelli Samsung QD-Display sono pensati per combinare i vantaggi di OLED e Quantum Dot

I piani prevedono infatti un 2022 dedicato a una seconda mandata di investimenti che sarà funzionale all'inizio della produzione di massa, fissata per il 2023 con una stima di 2.4 milioni di pannelli realizzati entro la fine dell'anno. Nel frattempo Cu Tech Corporation, una compagnia costruttrice di componentistica elettronica, ha siglato con Samsung un accordo per cinque linee produttive che saranno destinate alla produzione di circuiti stampati funzionali ai nuovi pannelli.

Nel frattempo c'è chi ha già potuto mettere le mani sui prototipi che sono stati inviati a diversi produttori tra cui Sony, Panasonic, TCL, Xiaomi e ovviamente la divisione consumer di Samsung. Le promesse della tecnologia Samsung QD-Display includono una riduzione del 50% circa dell'emissione di luce blu, colori impeccabili, luminosità elevatissima, tempi di risposta da OLED e un angolo di visione quasi perfetto, grazie alla capacità esprimere ben oltre il 70% della luminosità effettiva fino a 60 gradi di inclinazione. Il tutto, si spera, al servizio di prodotti dalla qualità costruttiva elevata e dal prezzo abbordabile.