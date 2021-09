Tokyo Game Show 2021, la guida definitiva

Anche quest'anno il Tokyo Games Show 2021 sarà un evento virtuale che si svolgerà tra il 30 settembre e il 3 ottobre 2021 direttamente sul vostro browser. È la seconda volta che la manifestazione rinuncia alla presenza fisica degli operatori di settore, per via della pandemia di COVID-19 ancora in corso. Quindi niente passeggiate per le sale del Makuhari Messe, il centro che tradizionalmente la ospita. Niente visite agli stand alla ricerca delle stranezze prodotte dalle software house orientali. Niente code per provare i giochi dalle postazioni disponibili. Niente sortite per Akihabara alla ricerca di rarità videoludiche e non solo. Niente rumore della metropoli, da sempre la colonna sonora perfetta per l'attesa dell'inizio delle giornate della fiera e niente cibo giapponese, a meno che qualcuno non voglia festeggiare l'evento ordinando sushi da qualche ristorante orientale impiantatosi dalle nostre parti. Insomma, nonostante le buone intenzioni, il rischio è che ci troveremo davanti a un evento un po' sottotono, come del resto lo sono stati gli E3 e le Gamescom degli ultimi due anni. Da un punto di vista strettamente epidermico, il virtuale fatica enormemente a sostituire il reale. Comunque sia qualche motivo d'interesse ci sarà e avrà sicuramente senso seguire i momenti più importanti del Tokyo Game Show 2021, sia per capire come si sta muovendo il mercato negli ultimi anni, sia per comprendere dove vuole andare a parare.

Storia del Tokyo Game Show Tokyo Game Show 2021, il manifesto dell'evento Era il 1996 quando nacque il Tokyo Game Show. Le console di grido di allora erano PlayStation, Saturn e Nintendo 64 e il mercato giapponese era tutto un ribollire di novità e di proposte. C'erano così tanti annunci da fare e così tanti giochi da mostrare, che le prime edizioni del TGS erano divise in due: una si svolgeva in primavera, l'altra in autunno. Fu così fino al 2002, dopodiché l'edizione primaverile fu soppressa e rimase solo quella autunnale. I nuovi titoli annunciati dalle moltissime software house locali erano decine e il mercato tradizionale, come lo definiamo oggi, appariva stabile e in piena salute. Chi non ricorda i lunghissimi reportage delle riviste di settore (all'epoca siti internet come il nostro stavano muovendo ancora i loro primi passi), pieni di meraviglie che avremo giocato chissà quando? La prima sede del TGS fu il Tokyo Big Sight, che fu abbandonato nel 2002 per il Makuhari Messe di Chiba, utilizzato ancora oggi (almeno fino all'ultima edizione in presenza). Il Makuhari Messe visto da Google Maps In quegli anni il mondo intero guardava verso Tokyo per scoprire le ultime novità di un ramo dell'industria dominante, solido e pieno di vigore creativo. Poi, piano piano, le cose cambiarono. Alcuni dei grandi nomi presenti allora sono ancora attivi, ma la fiera stessa ha perso la sua importanza, riflettendo inesorabilmente la maggiore frammentazione del mercato e la riduzione del numero di produzioni tradizionali, nonché i nuovi modi di comunicare adottati dai publisher con l'avvento di internet. Il mercato giapponese stesso è ormai enormemente diverso: lì dove negli anni scorsi erano predominanti coin-op e console, oggi a farla da padrone è il settore mobile, con la sola eccezione di Nintendo Switch, unica a tenere botta contro l'ascesa dei nuovi e onnipresenti sistemi da gioco. Gli ultimi due anni del Tokyo Game Show sono stati segnati dalla pandemia di COVID-19, che ha costretto gli organizzatori a chiudere l'evento rendendolo solo virtuale. Un po' quello che è successo all'E3 e alla Gamescom. La speranza è che l'edizione del 2022 torni in presenza, anche se non c'è ancora nessuna certezza che ciò accada.