EVO 2021 Showcase cancellato, causa Covid

EVO 2021 Showcase era il nuovo evento live da parte della celebre organizzazione che si sarebbe dovuto tenere il 27 e 28 novembre a Las Vegas, presso il centro sportivo UFC APEX, ma le preoccupazioni riguardanti il Covid-19 e la necessità di assicurare la salute di partecipanti e pubblico hanno spinto gli organizzatori a cancellare l'evento.

"L'obiettivo dell'EVO Showcase è mettere insieme i migliori giocatori da tutto il mondo in un formato live e in persona", si legge nella comunicazione ufficiale da parte di EVO su Twitter. "A causa delle continue complicazioni dovute al Covid-19 e al diffondersi della Variante Delta, abbiamo preso la difficile decisione di cancellare EVO 2021 Showcase".



Gli incontri dell'EVO 2021 Showcase si sarebbero dovuti svolgere dal vivo, in persona come da tradizione, attraverso varie postazioni all'interno del complesso sportivo UFC APEX di Las Vegas nelle giornate del 27 e 28 novembre 2021. Nonostante il tempo passato e a diffusione dei vaccini, il rischio di contagio per un evento che punta a raccogliere una grande quantità di persone all'interno di uno spazio piuttosto ristretto continua ad essere troppo alto, secondo gli organizzatori.

"I giocatori invitati a partecipare all'EVO 2021 Showcase rappresentano alcuni dei migliori concorrenti al mondo, siamo molto dispiaciuti di cancellare l'evento. Il team EVO contatterà tutti i giocatori individualmente per riconoscere gli sforzi fatti, rimaniamo dedicato alla missione di EVO di celebrare l'FGC e continueremo a lavorare verso il ritorno dei grandi eventi live che ci aspettano in futuro".

Come abbiamo visto qualche mese fa, Sony ha comprato Evolution Championship Series (EVO), il più celebre torneo di picchiaduro al mondo, che rientra ora all'interno della sfera d'influenza di PlayStation.