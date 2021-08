Twisted Metal: il padre della serie non è contento del possibile revival

David Jaffe non sarebbe molto contento nel caso in cui uscisse un revival della serie Twisted Metal. Il motivo? Semplice: nessuno gli avrebbe detto niente. Per chi non lo sapesse, Jaffe ha diretto quattro dei cinque Twisted Metal pubblicati sulle console Playstation ed è molto affezionato alla serie, forse più di quanto non lo fosse a quella God of War, finita nelle mani di Cory Barlog.

Jaffe, che ormai è uno youtuber molto attivo, ritiene quindi che la voce di corridoio diramata dall'insider Tom Henderson sia falsa, nonostante non possa metterci la mano sul fuoco. Lo storico sviluppatore ha continuato dicendo che sarebbe davvero dispiaciuto nel caso fosse vera e Sony non lo avesse nemmeno avvertito (per una mera questione di cortesia).

Jaffe: "Attualmente non credo di essere tra le persone più amate da Sony, a causa di questo canale e di tutto il resto, ma se fosse vero sarei davvero ferito dal fatto che PlayStation non mi abbia coinvolto o che quantomeno non mi abbia fatto sapere niente."

Secondo Jaffe il suo coinvolgimento avrebbe senso quantomeno a livello di marketing. Oltretutto: "Non ho sentito niente in merito... né di ufficiale da Sony, nè da qualche voce di corridoio... e di cose dietro le quinte che non dovrei sapere ne sento parecchie, quindi si suppone che mi sarebbe arrivata anche questa."

Infine, per Jaffe un nuovo Twisted Metal non avrebbe molto senso per Sony, visto il recente insuccesso di Destruction AllStars, che sconsiglierebbe di lanciarsi su di un altro gioco con combattimenti tra auto, oltretutto di una serie che storicamente ha fatto bene in un solo territorio.