Steam: ecco le date dei prossimi saldi

Come ormai accade da anni, sono emerse online con largo anticipo le date dei prossimi saldi di Steam. Il motivo per cui la compagnia di Half-Life non riesce a tenerle segrete è semplice: le comunica a tutti i suoi partner (publisher su Steam, sviluppatori e così via), che sono letteralmente migliaia. Da qualche parte è inevitabile che escano fuori. In questo caso a raccogliere le indiscrezioni è stato il sito SteamDB, che naturalmente le ha riportate online per la gioia di tutti.

Si comincia con un evento noto che si svolgerà dal 21 al 25 ottobre 2021: la Steam Digital Tabletop Fest, che avrà come partnere Auroch Digital. Sostanzialmente aspettatevi eventi e sconti dedicati ai giochi da tavolo digitali, in particolare i giochi di ruolo.

La seconda tornata di saldi sarà quella di Halloween, con sconti su tutti i giochi horror o legati in qualche modo all'allegra e tetra festività. I saldi di Halloween 2021 di Steam si terranno dal 28 ottobre al 1° novembre.

Il terzo evento con sconti e offerte saranno i saldi autunnali, che si terranno dal 24 novembre fino alla fine del mese. Successivamente arriveranno i saldi invernali, che inizieranno il 22 dicembre e termineranno il 5 gennaio 2022. Da sottolineare che questi due periodi di saldi saranno generali, ossia potranno aderirci i publisher che vorranno.