Abandoned: il teaser fa inferocire i videogiocatori che si sentono presi in giro

Il teaser di Abandoned pubblicato ieri da Blue Box Studios ha trovato delle reazioni quasi unanimi da parte dei videogiocatori: rabbia. Molti hanno reagito con ferocia al poco che è stato mostrato, considerando l'intera operazione una grossa presa in giro.

Come saprete Abandoned è stato annunciato con un teaser trailer diversi mesi fa, quindi è stata annunciata un'applicazione che avrebbe dovuto mostrare dei trailer di gioco renderizzati in tempo reale con il motore dello stesso, ma l'applicazione è stata rimandata di diverse settimane, sollevando già allora diversi dubbi. Quando il giorno stabilito è arrivato, non ha funzionato e ci sono volute altre quarantotto ore per vederla in azione, dopo la risoluzione di alcuni, presunti, bug, per scoprire con una certa mestizia che l'unica traccia del gioco mostrata è un teaser di pochi secondi già pubblicato su Twitter. A questo punto in molti non ci hanno visto più e, anche quelli che hanno creduto a tutte le coincidenze miranti a farlo sembrare un progetto legato in qualche modo a Hideo Kojima, hanno usato i social per esprimere il loro disappunto con una certa forza.

Per rendersi conto della situazione basta leggere i commenti al tweet ufficiale con l'annuncio del lancio dell'applicazione, alcuni dei quali davvero sprezzanti: "Risparmiate tempo e non scaricatela. È solo il merdoso video visto su Twitter con il tipo che cammina. Tutto qui;" "È uno scherzo, vero?? Tutta questa attesa per un trailer di 5 secondi che avevate già pubblicato ieri... deve essere uno scherzo. Basta con voi e con tutta questa spazzatura;" "Bene, togliamo di torno questa compagnia fasulla. Apriamo una petizione per far chiudere Blue Box e forzare Sony a rimuovere la loro applicazione, obbligando anche Kojima, Konami, Akira e Ito a prendere ufficialmente posizione confermando di non essere essere coinvolti in tutto questo, sempre che sia vero."

Sinceramente fatichiamo a vedere dietro a un'operazione simile il marketing di un grosso studio, visto che sta generando solo rabbia nell'utenza. Speriamo che sia solo l'ingenuità a far muovere Blue Box in questo modo.