Nintendo Switch: alcuni vecchi titoli vendono più dei nuovi per PS5 e Xbox Series X/S

Nonostante la guerra tra PS5 e Xbox Series X/S, a vendere meglio sono ancora alcuni vecchi giochi per Nintendo Switch, almeno sul mercato USA. I dati NPD da questo punto di vista sono chiari: otto sui venti giochi più venduti a luglio sono usciti su Nintendo Switch, e di questi almeno la metà hanno diversi anni sulle spalle.

La prima posizione è occupata da The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, seguito da Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin e Neo: The World Ends with You. Al quarto posto troviamo Mario Kart 8 Deluxe, mentre Mario Golf: Super Rush siede in sesta posizione. Per il resto abbiamo Super Smash Bros. Ultimate in decima posizione, Animal Crossing: New Horizons in dodicesima, Super Mario 3D World + Bowser's Fury in quattorcisedima, The Legend of Zelda: Breath of the Wild in diciassettesima e Pokémon Spada / Scudo in diciottesima.

A rendere ancora più incredibili i numeri dei giochi per Nintendo Switch è il fatto che non comprendano le vendite digitali, a differenza di quelli di Xbox e PlayStation. Probabilmente sommando anche quelle, i risultati sarebbero ancora più positivi per la casa di Mario.

Poi ci si chiede come mai a Nintendo non interessi molto correre dietro alle rivali in termini di evoluzione tecnologica...