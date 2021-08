Evangelion 3.0+1.1: Thrice upon a time, il cosplay di Asuka di memepantazis è pieno di grinta

Con l'uscita del film Evangelion 3.0+1.1: Thrice upon a time è normale che molte cosplayer abbiano rispolverato il loro costume da Asuka per dedicare un cosplay alla conclusione della serie. Esattamente ciò che ha fatto memepantazis, che ha deciso di tornare nel personaggio per celebrare l'evento in modo degno.

Il cosplay in sé è praticamente perfetto, sia nel costume che nella pettinatura, ma particolarmente interessante è la posa, che sembra salutare, come se il personaggio dicesse addio agli estimatori dopo tanti anni passati insieme (con pause più o meno lunghe). Anche l'aver preso lo sfondo dall'anime è una soluzione particolarmente azzeccata, per un lavoro complessivamente molto buono.

Visto che siamo qui, prima di lasciarvi al cosplay, vi ricordiamo che Evangelion 3.0+1.1: Thrice upon a time è disponibile su Amazon Prime Video.

