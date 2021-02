Destruction AllStars, la recensione: andare a piedi è meglio

A partire dal 2 febbraio 2021, Sony PlayStation ha incluso, all'interno dell'abbonamento PS Plus, Destruction AllStars, nuova esclusiva PS5 . Si tratta di un gioco arcade con modalità multigiocatore e single player a tema automobilistico: ad ogni partita si scende in un'area e si cerca di fare a pezzi gli avversari. Quali sono le particolarità del gioco? Quali sono le potenzialità sul lungo raggio? Scopritelo in questa nostra recensione di Destruction AllStars !

La Destruction AllStars che dà il nome al gioco PS5 è una competizione mondiale nella quale un gruppo di piloti si scontrano per la gloria e per lo spettacolo. Precisamente, avremo 16 "eroi" in attesa di scendere in campo: ognuno di essi ha un proprio passato, raccontato in poche righe, e soprattutto ha un proprio stile. Partiamo quindi complimentandoci con gli sviluppatori, Liquid Games, per il lavoro svolto con la caratterizzazione visiva dei piloti : ognuno di essi è unico non solo per quanto riguarda il costume, ma anche in termini di animazioni. Sia tramite il menù di selezione che nell'utilizzo nelle arene, possiamo capire se abbiamo di fronte una persona giocosa, una molto seria, qualcuno di schivo, insicuro o al contrario vanesio. Vi è inoltre un cosciente lavoro di diversificazione e inclusività che non guasta mai.

Le modalità multigiocatore

Di base Destruction AllStars è un gioco pensato per il multigiocatore: partiamo quindi da questo. Il multiplayer online propone quattro modalità. La prima è Mayehm: si tratta di un tutti contro tutti dove conta solo colpire e distruggere per accumulare punti prima dello scadere del tempo. Le arene dispongono anche di trappole, da semplici paletti che si alzano e abbassano a gigantesche lame rotanti che ci eliminano in un colpo.

Abbiamo poi Gridfall, una gara di sopravvivenza tutti contro tutti nella quale disponiamo di una sola vita: il terreno dell'arena, circolare e di dimensioni contenute, è diviso in caselle che scompaiono lasciando voragini; cadere significa ovviamente morire. Tra tutte, l'abbiamo trovata la modalità più interessante: la tensione è crescente nel corso del match, la difficoltà sale e gli scontri con gli avversari devono essere calibrati con più attenzione in quanto potrebbero portarci alla disfatta insieme ai nostri nemici. Negli ultimi secondi dello scontro, inoltre, si inizia spesso una gara al gatto col topo tra gli ultimi due/tre giocatori, con i ruoli che si invertono ogni pochi secondi appena uno riesce a ottenere un posizione più vantaggiosa per iniziare uno speronamento e spingere in un buco l'avversario.

Carnado è invece una variante di Mayehm a squadre (8 vs 8): a ogni colpo inflitto a un'auto della squadra avversaria si riempie una barra divisa in segmenti; ogni segmento completato ha un valore, per trasformare quel valore in veri punti ci si deve lanciare in un tornado al centro dell'arena, distruggendo la propria auto. I primi due segmenti hanno basso valore, gli ultimi due invece molto più alto, quindi è conveniente accumularne il più possibile prima di trasformarli in punti, ma in tal caso vi è il rischio che la nostra auto venga distrutta dagli avversari, facendoci perdere così tutti i punti. Si crea quindi un interessante equilibrio tra rischio e guadagno in quanto farsi distruggere mina seriamente il proprio successo, a differenza di Mayhem.

Infine, abbiamo Stockpile: si tratta anche in questo caso di una 8 vs 8 in stile Re della collina nella quale però contano solo le distruzioni degli avversari. Appena un mezzo nemico viene eliminato, appaiono a terra una serie di ingranaggi: per raccoglierli è necessario scendere dall'auto e avvicinarsi a piedi, per poi depositare tali ingranaggi in tre punti specifici dell'arena, detti "Banche". Depositando ingranaggi conquistiamo le Banche o le rubiamo agli avversari: nell'istante nel quale la partita finisce, chi possiede almeno due Banche vince. Non importa quindi se per tutto il match una squadra ha dominato l'altra: un colpo di coda finale può essere sufficiente a ribaltare la situazione. Delle quattro è l'unica modalità che richiederebbe veramente un po' di coordinazione tra i giocatori, chiaramente non possibile quando si gioca con degli sconosciuti.

Le modalità, soprattutto quelle a squadre, hanno però attualmente un problema: il matchmaking fatica a creare team completi e, nel caso di disconnessioni (anche pre-inizio match), i giocatori mancanti non vengono sostituiti da bot. Si creano, ad esempio, scontri 7 vs 3, con grandi squilibri. Bisogna inoltre considerare che le arene sono pensate esattamente per 16 giocatori e diminuire il numero significa abbassare molto il ritmo di gioco poiché, banalmente, ci sono pochi bersagli a cui mirare e diventa più difficile avere qualcuno a portata da abbattere. Speriamo che Lucid migliori la situazione al più presto.