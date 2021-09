Twisted Metal: nuovo gioco in sviluppo insieme alla serie TV, per Jeff Grubb

Jeff Grubb segnala che Sony Interactive Entertainment sta sviluppando un nuovo gioco di Twisted Metal, da pubblicare in concomitanza con la serie TV in lavorazione. L'uscita del gioco non dovrebbe essere prevista a breve, ma rappresenta la volontà di Sony di "ampliare" la propria strategia legata ai giochi first-party.

Grubb ha riportato queste informazioni nel più recente video show a pagamento di Giant Bomb. Il giornalista afferma di aver sentito parlare del revival di Twisted Metal, ma ritiene che David Jaffe (creatore della serie) non sia coinvolto. Grubb afferma inoltre che esiste la possibilità che venga mostrato durante il PlayStation Showcase di questa sera (9 settembre 2021), sempre che vi sia qualcosa di pronto.

Twisted Metal tornerà?

Grubb afferma anche: "Sembra che Sony stia potenzialmente dando il via allo sviluppo di giochi in modo da supportare il rilascio di film e serie TV basate su tali titoli". Aggiunge anche che " Sony ha guardato al Marvel Cinematic Universe e vogliono avere lo stesso tipo di successo e credo che un pensiero di Sony sia stato 'hey, noi facciamo film, perché non stiamo sfruttando la cosa?'."

Spiega poi che Sony vuole anche ottenere il prestigio concesso da Hollywood e dalla televisione, ma ovviamente vuole anche fare affari proficui. Grubb fa l'esempio di quanto accaduto con The Witcher 3 che ha visto un aumento successo in contemporanea al rilascio della serie TV Netflix. Questi rumor seguono quanto indicato su Twisted Metal da Tom Henderson, per il quale un progetto dedicato alla serie è in arrivo nel 2023.