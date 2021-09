Xbox Series X|S: i controller Xbox One riceveranno un upgrade "next gen" via firmware

Xbox Series X|S potranno comunicare meglio con i controller Xbox One, considerando che questi stanno per ricevere una sorta di upgrade next gen attraverso un aggiornamento firmware diffuso agli utenti Xbox Insider, che tra le altre cose migliora l'uso con Xbox Series X|S e con i dispositivi bluetooth.

Secondo quanto riferito da Microsoft sul blog ufficiale, questo aggiornamento firmware è dedicato ai controller Xbox One con Bluetooth (la seconda versione, dunque), Elite Controller e Xbox Adaptive Controller, e consente il supporto allo standard Bluetooth Low Energy e il sistema Dynamic Latency.

Questo comporta da una parte una migliore comunicazione con i dispositivi mobile attraverso il protocollo Low Energy, dall'altra un supporto migliorato per Xbox Series X|S, attraverso il nuovo protocollo di comunicazione con Dynamic Latency che dovrebbe ridurre la latenza di input.

I controller Xbox One otterranno presto un aggiornamento firmware "next gen"

Inoltre viene attivata l'opzione che consente di passare velocemente dall'ultimo dispositivo Bluetooth registrato a un dispositivo che utilizza il protocollo Xbox Wireless, attraverso la rapida pressione del tasto centrale o di quello per la sincronizzazione.

Tutto questo migliora l'utilizzo dei vecchi controller Xbox One sia con Xbox Series X|S che con i dispositivi Bluetooth, rafforzando dunque il concetto di retrocompatibilità hardware estesa alle periferiche che è stato abbracciato da Microsoft con le console next gen, in netta contrapposizione con la discussa scelta di Sony di non rendere compatibile il DualShock 4 con i giochi PS5.