Xbox Series X|S: il controller ha una funzione segreta per passare da console a PC/mobile

Alcuni utenti hanno scoperto una comoda funzione segreta del controller di Xbox Series X|S. Una funziona apparentemente non riportata nemmeno dai manuali delle console. In poche parole ogni gamepad ha la possibilità di registrare due device e grazie al pulsante di sincronizzazione è possibile passare da console a PC/mobile con pochi semplici click.

Su Twitter Timo Wolf, un ragazzo che dice di lavorare per Microsoft di giorno e di diventare un videogiocatore di notte, ha mostrato tramite un video il funzionamento di questa comoda opzione. Funzione in tutto e per tutto segreta, dato che non è riportata ufficialmente da nessuna parte, se non con un semplice accenno nella pagina prodotto e su Reddit. Si tratta, inoltre, di una funzionalità che ha bisogno del bluetooth per funzionare e quindi nel caso in cui usiate un Xbox Wireless Adapter non funziona.

Per collegarsi al proprio dispositivo mobile o PC bisogna tenere premuto il tasto di sincronizzazione posizionato nella parte superiore del pad fino a quando il logo frontale non lampeggerà 2-3 volte. Per tornare alla basta premere due volte lo stesso pulsante. Come è possibile vedere dal filmato l'operazione è decisamente molto veloce e potrebbe davvero far risparmiare un sacco di tempo a tutti i giocatori di Game Pass Ultimate che passano spesso dalla console ad un altro dispositivo compatibile con l'ecosistema Xbox.

Si tratta di una novità molto semplice, ma piuttosto apprezzata. La conoscevate?