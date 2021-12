Un nuovo Puzzle Bobble è in sviluppo, annunciato da Taito con una prima immagine

C'è un nuovo Puzzle Bobble in sviluppo presso Taito, appena annunciato dal director Tsuyoshi Tozaki e ancora senza nemmeno un titolo ufficiale, con i lavori che sembrano essere appena iniziati all'interno del team e solo una prima immagine mockup, dunque non definitiva, pubblicata finora.

Come "spiegato" nel bizzarro video natalizio riportato qui sotto, Taito ha iniziato a lavorare a un nuovo Puzzle Bobble, che riprenderà le tradizioni più classiche della serie ma con nuove aggiunte, oltre ovviamente a un ammodernamento tecnico generale.

Responsabile del progetto è Tsuyoshi Tozaki, con Hidetaka Iyomasa al level design e proprio da questi veniamo a conoscenza di questo nuovo gioco in lavorazione. A quanto pare, il nuovo Puzzle Bobble non è il già annunciato Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey ma un titolo completamente nuovo nella serie.

Gli sviluppatori sfrutteranno alcune idee e ispirazioni nate anche da Bubble Bobble 4 Friends per arricchire l'esperienza di gioco nel nuovo Puzzle Bobble, che potrà essere giocato in single player, con la modalità time attack o in multiplayer, ma per il momento non ci sono ulteriori dettagli sul titolo in questione.

Nuovo Puzzle Bobble, la prima immagine mockup

Considerando il richiamo che il gioco ha ancora sul pubblico anche non necessariamente videoludico, potrebbe trattarsi di un progetto importante per Taito, in attesa di saperne di più.