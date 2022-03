Lost Ark: espansione dell'end-game pubblicata troppo presto, Amazon si scusa

La scorsa settimana, Lost Ark ha ricevuto un'espansione dedicata all'end-game, che includeva una nuova attività, l'Argos Abyss Raid, insieme a nuovi contenuti dedicati alla storia. Il tutto, però, è arrivato fin troppo presto e ora Amazon e Smilegate RPG si scusano con i giocatori.

Viene spiegato che Amazon e Smilegate RPG avevano previsto che i giocatori sarebbero stati, a questo punto, a un livello più alto. Molti, invece, non sono ancora pronti a giocare l'espansione e questo li spinge a proseguire il più rapidamente possibile. Bisogna però sapere che i materiali per il Tier 3 sono diminuiti nel gioco (a causa dei bot, secondo gli sviluppatori) e, sommato al fatto che è possibile spendere soldi reali per comprare potenziamenti, i giocatori hanno avuto l'impressione che Lost Ark li stesse spingendo a pagare per poter accedere all'endgame.

Un personaggio di Lost Ark

Amazon si è quindi scusata e ha affermato che l'obiettivo è "fornire ai giocatori contenuti divertenti, anche se a un livello più alto, senza mai pressare i giocatori e fargli credere che devono pagare per progredire". Per rimediare al problema di Lost Ark, Amazon fornirà un nuovo evento che darà oro e materiali di Tier 3.

Diteci, state giocando a Lost Ark? Il numero di giocatori supera i 20 milioni, ma potrebbe fare molto di più.