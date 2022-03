Gran Turismo 7 bombardato di recensioni negative dopo l'ultimo aggiornamento pro microtransazioni

Gran Turismo 7 sta ricevendo un vero e proprio bombardamento di recensioni negative su Metacritic dopo l'aggiornamento 1.07, che ha ridotto i premi di alcune corse, secondo gli utenti per favorire le microtransazioni.

Dell'aggiornamento avevamo già parlato e, viste le premesse, la polemica è stata una conseguenza praticamente fisiologica di quanto emerso. L'accusa, che traspare in tutte le recensioni con voti 0 e 1 pubblicate nelle ultime ore, è chiarissima: Sony vuole che gli utenti spendano di più in microtransazioni e per questo ha ridotto i premi di alcune gare, così da rendere più lungo il processo di acquisizione delle nuove auto in gioco.

Molti parlano comunque di un buon titolo, ma con delle microtransazioni troppo rapaci e, per questo, insopportabili. Ad esempio Dirtykittenfart ha scritto: "Questo gioco era davvero bello finché non hanno ridotto le ricompense delle corse. Tutto ciò che è divertente costa moneta di gioco e Polyphony sta rendendo sempre più difficile ottenere moneta di gioco. Stanno provando con tutti i mezzi a far pagare per le microtransazioni in un gioco che già costa 70 dollari. Si tratta di una pratica commerciale davvero losca e non comprerò più alcun gioco di Polyphony."

Di esempi del genere ce ne sarebbero molti altri, ma diciamo che questo basta e avanza per capire l'aria che tira. Come risponderà Sony agli utenti inferociti?