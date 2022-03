XDefiant non ha più "Tom Clancy" nel titolo e non è solo una scelta stilistica, ecco perché

Tom Clancy's XDefiant - venturo sparatutto free to play di Ubisoft - ha cambiato nome: da ora si chiama semplicemente XDefiant. In altre parole, ha perso "Tom Clancy's" dal nome, ma non è solo una scelta stilistica.

Viene infatti spiegato che la ragione dietro al cambio di nome è la volontà di includere in XDefiant "fazioni provenienti da giochi esterni all'universo di Tom Clancy". Inizialmente, ricordiamo, erano state annunciate fazioni basate su giochi di Splinter Cell, Ghost Recon e The Division. XDefiant, però, vuole proporre qualcosa di più. Cosa? Per il momento non lo sappiamo.

Inoltre, come potete vedere qui sotto, è cambiato anche il logo. Quello originale era puck-rock, ispirato ai graffiti. Quello attuale è invece moderno ed elegante. È chiaro che Ubisoft sta cambiando lo stile di XDefiant, o almeno la sua immagine.

Il nuovo logo di XDefiant

Ubisoft ha anche annunciato una "Insider Session" che permetterà ai giocatori di provare XDefiant. Inizialmente sarà disponibile per un piccolo gruppo di giocatori su PC, ma potrebbe essere espansa successivamente. Ubisoft afferma di aver imparato molto dal precedente periodo di test del gioco, avvenuto l'anno scorso. Coloro che si sono precedentemente iscritti ai test di XDefiant non avranno bisogno di iscriversi di nuovo e saranno automaticamente nel bacino di potenziali giocatori per le prossime Insider Sessions. Le sessioni di test saranno sotto NDA.

Se volete iscrivervi, trovate tutte le informazioni a questa pagina.