Offerte Amazon: Assassin's Creed Valhalla Ragnarok Edition fino al 27% di sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono vari sconti su Assassin's Creed Valhalla Ragnarok Edition, che include il gioco base e l'espansione L'alba del Ragnarok. Lo sconto arriva fino al 27%. Il prezzo migliore è quello della versione PS5, che propone uno sconto di circa 20€. Questa edizione include, ricordiamo, il DLC L'alba del Ragnarok che di norma è venduto a 30€ e non è incluso nel Pass stagionale originale di Assassin's Creed Valhalla. Questo bundle include il gioco base su disco più il DLC L'alba del Ragnarok attivabile tramite un codice digitale.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "L'Alba del Ragnarok porta avanti in maniera inedita il supporto post-lancio di Assassin's Creed Valhalla, con un'espansione apparentemente ricca ma che è possibile completare abbastanza in fretta concentrandosi sulle missioni principali. Il problema è però un altro, e riguarda il bilanciamento della difficoltà: affrontando il pacchetto come un contenuto endgame sarete troppo potenti e avrete a disposizione troppe abilità risolutrici per concedere il giusto spazio ai nuovi poteri, che in effetti sono molto interessanti e possono offrire approcci diversi in termini di esplorazione e combattimento. Con le dovute accortezze, L'Alba del Ragnarok può senz'altro regalarvi delle belle emozioni e non si risparmia sul fronte delle novità, dei personaggi e dei nemici; spiace dunque che quest'ultima saga di Odino non sia arrivata al debutto con le idee perfettamente chiare."

Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.