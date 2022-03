Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è ottimizzato malissimo, dice un modder

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin soffre di evidenti problemi di frame rate sia su PC che su console, e secondo un modder il motivo è semplice: a quanto pare il gioco è ottimizzato malissimo.

Si parlava qualche giorno fa di grossi problemi su PC per Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, ma la situazione sembra generalizzata e dipende da alcune scelte poco sensate, per usare un eufemismo, in merito alla complessità dei modelli poligonali.

"Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin soffre di parecchi problemi relativi a frame rate e grafica, in particolare su console, perché i modelli poligonali del gioco sono la cosa peggio ottimizzata che abbia mai visto, incluse geometrie da 30 MB per alcuni nemici comuni", ha scritto uno dei modder.

"C'è un boss nel gioco che pesa 90 MB di sole geometrie, senza texture o altro, e conta qualcosa come 1,8 milioni di triangoli. Quando l'ho visto mi sono chiesto chi mai può aver acconsentito a far passare questa roba."

Un altro modder ha fatto una serie di esperimenti, scoprendo che elementi come le pellicce o gli effetti applicati agli NPC anche sotto i vestiti, dunque inutilmente, contribuiscono a deprimere in maniera sostanziale le prestazioni del gioco.