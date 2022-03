Prince of Persia: Ubisoft sviluppa un nuovo gioco "ispirato a Ori", per Tom Henderson

Ubisoft starebbe lavorando a un nuovo Prince of Persia, secondo il noto insider Tom Henderson, "ispirato a Ori" in base alle informazioni diffuse dal giornalista, sebbene non ci siano informazioni più precise al momento.

Responsabile dello sviluppo sarebbe il team Ubisoft Montpellier, con supporto di altri studi interni, dunque non si tratterebbe del già annunciato remake di Prince of Persia: The Sands of Time, ma di qualcosa di completamente nuovo ed evidentemente anche diverso da come la serie si è strutturata negli anni con il passaggio al 3D.

Il fatto che il nuovo Prince of Persia si ispirato a Ori fa pensare a un gioco 2D, ovvero un ritorno alle origini della serie, probabilmente con un approccio in stile metroidvania in questo caso.

Prince of Persia: Le sabbie del tempo Remake, un'immagine del gioco al momento ancora in sviluppo

Per il resto, Ori e Prince of Persia sono giochi decisamente diversi, dunque resta da capire come l'ispirazione possa associarsi alla serie Ubisoft, ma un ritorno alla struttura originale potrebbe avere ottime applicazioni in ambito metroidvania.

Il nuovo Prince of Persia sarebbe uno dei 20 giochi in sviluppo presso Ubisoft, molti dei quali dovrebbero essere annunciati o presentati durante il presunto evento pre-E3 della compagnia francese che è trapelato in questi giorni nelle voci di corridoio. Tra gli altri giochi dovrebbero esserci anche The Crew 3 e Assassin's Creed Rift, nonché un seguito di Immortals: Fenyx Rising.

Nel frattempo, non si sa ancora nulla del remake di Prince of Persia, che secondo le ultime informazioni non ufficiali sarebbe stato rinviato a tempo indeterminato.