Godfall, un video di gameplay tratto dalla versione Xbox Series X|S

Godfall è stato mostrato con un video di gameplay della durata di circa nove minuti, pubblicato da IGN sulla base della Ultimate Edition del gioco per Xbox Series X|S.

Annunciato ieri, Godfall Ultimate Edition per Xbox Series X|S e Xbox One sarà disponibile a partire dal 7 aprile e porterà anche sulle console Microsoft l'esperienza action RPG finora appannaggio esclusivo degli utenti PC e PlayStation.

Le sequenze del filmato includono svariati scontri e culminano con uno spettacolare boss fight, enfatizzando le meccaniche di un sistema di combattimento che sembra francamente accattivante.

Nella nostra recensione di Godfall abbiamo tuttavia sottolineato come proprio i combattimenti nel gioco risultino inutilmente sovraccarichi, e immaginiamo che le cose non siano cambiate in questi mesi.