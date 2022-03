Sea of Thieves: Forts of the Forgotten si presenta con un trailer cinematografico

Sea of Thieves ottiene una nuova avventura narrativa con Forts of the Forgotten, che si presenta con questo interessante trailer in stile cinematografico, mettendo in luce alcuni aspetti della nuova storia che si avvicina.

Forts of the Forgotten è una nuova avventura che fa parte della Stagione 6 di Sea of Thieves ed espande storia e lore della simulazione piratesca di Rare. Si tratta di una sorta di raid di salvataggio, che ci vede impegnati a penetrare un forte molto ben difeso per cercare di recuperare un prigioniero nascosto al suo interno.

L'avventura sarà disponibile dal 24 marzo al 7 aprile in Sea of Thieves, all'interno di questa fase della stagione del gioco. In base a quanto riportato nel trailer, sembra che alcuni abitanti di Golden Sands siano stati imprigionati all'interno di un poderoso forte sul mare, gestito da una serie di pirati fantasma al soldo di Captain Flameheart.

Il nostro obiettivo è avvicinarci al forte, penetrare al suo interno e cercare di salvare i prigionieri facendoli scappare, cosa che non sembra affatto facile già guardando l'aspetto particolarmente imponente del forte dall'esterno. Sea of Thieves prosegue dunque il suo percorso di evoluzione ed espansione, all'interno di tutte le novità annunciate nel Preview Event 2022 che hanno dimostrato come anche quest'anno sia veramente ricco di contenuti per il gioco Rare.