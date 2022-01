Sea of Thieves, tutte le novità annunciate nel Preview Event 2022

Sea of Thieves è stato protagonista oggi di un Preview Event in cui Rare ha annunciato tutte le novità in arrivo nel gioco nel corso del 2022: un anno che si preannuncia come il più grande di sempre per il divertente simulatore di pirati.

Forte dei suoi oltre 25 milioni di giocatori, Sea of Thieves vedrà innanzitutto l'arrivo delle Avventure e dei Misteri. Le prime sono missioni a base narrativa organizzate come eventi a tempi limitato, che troveranno posto all'interno dell'esperienza e verranno rinnovate ogni due o tre settimane.

La prima avventura si intitolerà Shrouded Islands e sarà disponibile a partire dal 17 febbraio. Per quanto riguarda invece i Misteri, si tratterà di contenuti pensati per rimanere accessibili più a lungo nel mondo di Sea of Thieves, e vedranno i giocatori impegnati nella risoluzione di casi anche complessi, a cominciare da un omicidio.

Il sistema delle stagioni è stato confermato e la Stagione 6 farà il proprio debutto a marzo, introducendo un nuovo elemento: le Fortezze. Ne compariranno sei nel mondo di gioco, e potremo provare ad affrontarne le insidie nel momento in cui avremo di un livello di esperienza sufficiente a tenere testa a quel tipo di sfida.

Saranno infine introdotti nuovi contenuti per i Pirati Leggendari, mentre la modalità Arena verrà rimossa: il team di sviluppo intende focalizzare i propri sforzi sulle novità appena annunciate, dunque sarà necessario accantonare i contenuti meno popolari fra gli utenti.