Death Stranding: Director's Cut per PC, data di uscita e prezzo dell'upgrade

Death Stranding: Director's Cut per PC ha una data di uscita ufficiale, fissata al 30 marzo: lo ha annunciato 505 Games, che ha confermato anche il prezzo dell'upgrade per chi già possiede il gioco, pari a 9,99€.

Presentato all'inizio del mese, Death Stranding: Director's Cut per PC vanterà un un frame rate superiore (a seconda dell'hardware), il supporto per i monitor ultra-wide e il photo mode, ma soprattutto la compatibilità con la nuova tecnologia Intel Xe Super Sampling (XeSS), che sfrutta il machine learning per un upscaling di qualità estrema.

Per quanto concerne invece i nuovi contenuti, oltre alle aggiunte in-game della Director's Cut potremo contare su di interessanti crossover con la serie Half-Life e con Cyberpunk 2077.

Chi desidera procedere all'acquisto di Death Stranding: Director's Cut e non possiede già la versione base, potrà farlo al prezzo di 39,99€.

"Dal leggendario Hideo Kojima arriva un'esperienza di gioco che definisce il genere, ora ampliata nell'edizione definitiva DIRECTOR'S CUT. Nei panni di Sam Bridges, dovrai dare speranza all'umanità mettendo in contatto gli ultimi sopravvissuti di un'America decimata", si legge nella sinossi del gioco su Steam.