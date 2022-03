Metroid Dread è il terzo episodio più venduto di sempre in UK per la serie Nintendo

Metroid Dread è il terzo episodio più venduto di sempre per la serie Nintendo nel Regno Unito, il più venduto in assoluto considerando solo i giochi in 2D: lo rivelano i dati visionati da GamesIndustry.

Protagonista del miglior debutto di sempre per la serie negli USA, Metroid Dread ha avuto l'indubbio merito di rilanciare un franchise di grande importanza per la casa giapponese, in attesa di vedere finalmente in azione Metroid Prime 4.

"Metroid Dread è ora il terzo episodio di Metroid più venduto di sempre in UK, dietro Metroid Prime e Metroid Prime 3", ha scritto Christopher Dring su Twitter. "È già il capitolo 2D di Metroid più venduto di sempre nel Regno Unito."

"Questi dati non includono ancora le vendite digitali, dunque è molto probabile che già adesso o comunque a breve il gioco diventerà il Metroid più venduto di sempre."

Un risultato straordinario ma meritato: come dicevano nella recensione di Metroid Dread, il titolo sviluppato da MercurySteam vanta alcuni fra i boss fight migliori che si siano mai visti nel franchise e combattimenti coinvolgenti.