Metroid Dread a breve diventerà il gioco più venduto della serie

Metroid Dread è destinato a diventare il capitolo della serie più venduto di sempre, stando alle stime riportate da Daniel Ahmad, noto analista conosciuto su Twitter come ZhugEx.

Come riportato nell'ultimo resoconto finanziario di Nintendo, l'ultima avventura di Samus Aran realizzata da MercurySteam è a quota 2,74 milioni di copie al 31 dicembre 2021 e a breve dunque supererà (se già non lo ha fatto) le vendite di Metroid Prime, che attualmente è il gioco più venduto della serie con 2,84 milioni di copie.

Come possiamo notare nel grafico qua sotto, il secondo (e in futuro il terzo) gioco più venduto è il primissimo Metroid classe 1986, mentre Metroid: Samus Returns e Federation Force non hanno raggiunto neppure il milione di copie.

Come fa notare Ahmad, per quanto sia molto apprezzata, Metroid è una serie di nicchia se confrontata ad altre IP Nintendo. Per fare un paragone, forse fin troppo spietato, l'analista di Niko Partners ha messo a confronto le vendite della serie con quelle di Mario Kart 8 Deluxe, che su Nintendo Switch è stato acquistato da oltre 43 milioni di giocatori.

Come spieghiamo nella nostra recensione di Metroid Dread a cura di Vincenzo Lettera "dopo tutti questi anni, non era facile chiudere l'arco rimasto appeso con Metroid Fusion con un episodio che fosse coerente con quelli precedenti e allo stesso tempo riuscisse ad ammodernare il feeling della serie 2D. Metroid Dread ci riesce, e nonostante le frequenti interazioni con Adam finiscano a volte per attenuare il senso di isolamento tipico della serie, a brillare è soprattutto il ritmo del gioco, il sistema di combattimento mai così dirompente, e il continuo passaggio tra la frenesia nei momenti di esplorazione e l'ansia tremenda non appena si mette piede in una zona E.M.M.I.. E alla fine, quello che ci ha impressionato di più di Dread è proprio lei, Samus. Feroce e potente, sempre più fulminea e aggressiva, e ci ricorda che è sul pianeta ZDR con una missione ben precisa. Costi quel che costi. Come lei perde i suoi poteri all'inizio del gioco, di ogni gioco, il prossimo Metroid in 2D potrebbe ripartire da zero e segnare un nuovo inizio per la serie, ma qualsiasi sarà il futuro della saga speriamo di ritrovare una protagonista così grintosa e, alla fine della fiera, così divertente da giocare."