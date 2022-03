Triangle Strategy: i migliori personaggi

Disponibile su Nintendo Switch a partire dal 4 marzo 2022, Triangle Strategy è un GDR strategico che mixa 2D e 3D al servizio di una struttura fortemente votata alla tattica e alla narrazione solida. Come abbiamo detto nella recensione di Triangle Strategy, oltre che nella sua trama, però, la sua forza risiede proprio nei suoi protagonisti, nell'assortimento e nelle varie caratteristiche che consentono loro di adattarsi alle diverse situazioni. Figure archetipiche che il giocatore può reclutare nella propria squadra e che affrontano le battaglie ciascuna a suo modo, potendo anche contare su nuove abilità acquisibili avanzando di livello. Vediamo allora insieme quali sono i personaggi migliori di Triangle Strategy e le loro peculiarità.

I migliori personaggi principali Serenoa è il personaggio che controlleremo in Triangle Strategy, nonché un formidabile spadaccino Per effettuare una selezione che coinvolge il cast principale di Triangle Strategy è doveroso partire dall'eroe: Serenoa Wolffort. Si tratta di un elemento imprescindibile nell'avventura sviluppata da Artdink, e non soltanto perché è il personaggio che controlleremo direttamente e attorno a cui ruota la narrazione, ma soprattutto per via delle sue capacità e per la sua efficacia negli scontri. L'erede di casa Wolffort è un autentico fuoriclasse con la spada, particolarità che rende i suoi attacchi corpo a corpo un vero e proprio fattore in grado di fare la differenza durante le battaglie. Il ventaglio di colpi di cui dispone è variegato e ciò gli consente di alternare attacchi di diversa natura, da quelli a corto raggio a quelli ad area, risultando sempre utile alla causa. Ciononostante, le sue risorse non si limitano all'approccio offensivo, ma spaziano anche in altri ambiti: oltre a una forza niente male, Serenoa possiede valori di tutto rispetto relativi alla fortuna e alla velocità e salendo di livello può persino ad arrivare ad accusare metà dei danni quando uno dei suoi compagni viene attaccato. Se Serenoa è rapido, Anna Pascal allora è un vero fulmine di guerra. La mobilità è sicuramente la skill principale di questa spia che sarà possibile inserire nella nostra squadra a partire dal capitolo uno. Gli assi nella sua manica sono molteplici e tutti validissimi: armata di pugnali che possono persino essere avvelenati, Anna ha la possibilità di sferrare due attacchi in successione, capitalizzando così al massimo il suo turno. È una risorsa che si rivelerà decisiva in molte occasioni, provvedendo a togliere spesso le castagne dal fuoco. Non vanno sottovalutate nemmeno le abilità che le consentono di nascondersi dai nemici, di avvelenarli e di riguadagnare preziosi punti vita nel caso in cui non compia azioni durante un turno. Il killer perfetto, insomma. O quasi. L'unica nota dolente, sebbene non trascurabile, è infatti una difesa tutt'altro che granitica, componente che obbliga sia al suo potenziamento, sia a prestare particolare attenzione se non si vuole vedersi privati di un personaggio che, a conti fatti, si rivela forse essere il più letale del gioco. Ad accompagnare Serenoa sin dall'inizio del suo cammino troviamo il prode Benedict Pascal, un personaggio che cela più di quel che sembra offrire all'apparenza. L'assistente di casa Wolffort è infatti un abile tattico, che a un parco statistiche tutto sommato ordinario sopperisce con una funzione di supporto che si dimostra irrinunciabile in ogni strategia. Complici delle caratteristiche offensive e difensive non proprio da primo della classe, Benedict non è uno di quei combattenti capaci di caricarsi le sorti della battaglia sulle spalle, ma rappresenta un preziosissimo appoggio per tutto il gruppo. Se affiancato a uno di essi, infatti, può potenziare le caratteristiche del suo partner sia in chiave offensiva che difensiva, regalandogli ad esempio il suo turno oppure concedendogli la possibilità di eseguire un'azione per ben due volte. Il compagno che chiunque vorrebbe al proprio fianco in battaglia, insomma.

I migliori personaggi secondari In Triangle Strategy potremo rinforzare il nostro party ingaggiando diversi personaggi opzionali E i comprimari? Oltre a quelli principali, Triangle Strategy mette sul piatto tutta una serie di personaggi secondari reclutabili in un modo o nell'altro tra le nostre fila. Posizionare Narve Oparyn in cima alla classifica dei migliori è scontato, poiché i benefici che si traggono dalle sue azioni saranno davvero indispensabili durante la partita. Questo alleato padroneggia la magia come pochi altri, qualità che gli permette di essere utile tanto in attacco quanto in difesa. Narve è in grado di evocare incantesimi che coinvolgono tutti e quattro gli elementi, caratteristica che allarga in modo esponenziale l'orizzonte di azioni che può compiere e che potrebbero risolvere situazioni spinose. I suoi numeri difensivi non sono dei più memorabili ma può curare i compagni e infliggere danni importanti alle unità nemiche con la stessa efficacia. Potremo accoglierlo nella nostra squadra a partire dal capitolo 5 e, per fare ciò, sarà necessario possedere 110 punti Moralità e 275 punti relativi alla Libertà. Frederica Aesfront di Triangle Strategy I requisiti per ottenere Maxwell Trier sono invece decisamente più esigenti: Serenoa dovrà avere dalla sua infatti 750 punti Moralità e 1050 punti Libertà per fare in modo che questo valoroso guerriero si unisca alla banda dal capitolo 15. Tuttavia possiamo affermare che ne vale sicuramente la pena: Ser Maxwell condivide con Roland Glenbrook alcune caratteristiche, ma le porta all'estremo, con risultati davvero appaganti: si avvale della sua lancia per infliggere danni ragguardevoli, è estremamente rapido negli spostamenti e può addirittura colpire più bersagli contemporaneamente. Come se non fosse già abbastanza performante, può persino contrattaccare ed essere riportato in vita qualora dovesse cadere sul campo. Tutta questa aggressività in battaglia va per forza di cose bilanciata con un personaggio capace di coprire le spalle ai compagni in modo efficiente. Da questo punto di vista Medina Alliam è probabilmente il pezzo più pregiato sulla piazza di Triangle Strategy, grazie alle sue abilità di guaritrice. Per farla entrare nella nostra formazione dovremo aspettare il capitolo 5 avendo maturato nel frattempo 500 punti Moralità e 400 punti Libertà. Otterremo così quello che a detta di molti è probabilmente il miglior elemento di supporto dell'intera avventura Square Enix, merito di abilità che le permettono di curare addirittura per due volte in un turno e persino di potenziare l'effetto degli oggetti medici. Se siete di coloro che partono alla carica sul campo di battaglia, Medina è il salvagente che fa per voi.