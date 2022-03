Sea of Thieves: Stagione 6, due trailer sui nuovi contenuti e i Forti del Mare

Rare continua ad espandere Sea of Thieves, arrivando alla Stagione 6 che inizia proprio oggi, 10 marzo 2022, portando con sé diversi nuovi contenuti come i Forti del Mare, che aggiungono nuove situazioni di gioco e meccaniche di gameplay come visibile nei due video pubblicati in questi giorni.

La Stagione 6 di Sea of Thieves si presenta particolarmente ricca di novità, ma tra le caratteristiche che spiccano maggiormente ci sono sicuramente le fortezze, ovvero i Forti del Mare, che presentano dei momenti di gioco diversi dal solito e giocabili anche in singolo. Nel mondo di Sea of Thieves, con la Stagione 6 arrivano anche 6 forti sparsi all'interno della mappa, che possono essere esplorati e conquistati.

Si tratta di sezioni di gioco in stile dungeon, che consentono nuove sessioni di esplorazione ma soprattutto combattimento, visto che i forti sono popolati da varie creature decisamente aggressive.

Ognuno di questi ha ovviamente il suo tesoro, dunque c'è da aspettarsi loot in grande quantità se si riesce a conquistare i vari forti.

Proseguirà anche la storia di Sea of Thieves, con nuove missioni narrative. In particolare si tratta di Adventure 2: Forts of the Forgotten, che prosegue la storia avviata in Shrouded Islands con una nuova aggiunta alla storia del mondo di Sea of Thieves, incentrata sulla Leggenda del Velo, un nuovo viaggio per i pirati leggendari alla ricerca delle Pietre del Velo.

Questi e altri contenuti arrivano in Sea of Thieves con la Stagione 6, destinata ad arricchire ulteriormente il gioco Rare su PC e Xbox, dopo le novità annunciate nel Preview Event 2022 e oltre 5 milioni di copie vendute solo su Steam in versione PC.