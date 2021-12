Sea of Thieves: vendite oltre i 5 milioni di copie su Steam

Sea of Thieves continua a viaggiare a gonfie vele su Steam, dove ha superato di recente i 5 milioni di copie vendute solo per quanto riguarda lo store di Valve, dunque senza considerare la sua presenza anche su console Xbox e Microsoft Store.

Per celebrare questo nuovo traguardo raggiunto su Steam, Rare ha deciso di regalare, a chiunque si colleghi al gioco tra il 22 e il 29 dicembre 2021, l'emote speciale "All Together Now", l'ideale per festeggiare un gioco che fa del multiplayer e della cooperazione di squadra i suoi elementi cardine.



Il risultato è particolarmente impressionante se si pensa anche al fatto che il gioco, come tutti i titoli first party di Microsoft, è disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass, dunque giocabile anche senza bisogno dell'acquisto, ma evidentemente può contare comunque su una folta community di utenti che hanno deciso di acquistarlo in maniera standard su Steam.

Anche questa è una conferma della positività dell'iniziativa di Microsoft di lanciare i titoli sia sul proprio store che su Steam, per quanto riguarda le versioni PC. In termini di giocatori attivi, l'ultimo dato aggiornato a ottobre riportava il superamento dei 25 milioni di giocatori.