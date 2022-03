PS5 e PS4: Apple TV+ gratis per 6 o 3 mesi in offerta, come ottenerli

C'è un'interessante promozione dedicata agli utenti PS5 e PS4, che possono riscattare mesi gratis di Apple TV+ attraverso la console: 6 mesi per chi possiede PS5 e 3 mesi per chi usa PS4, seguendo alcune semplici istruzioni per ottenere l'offerta a tempo limitato.

Aveva già riferito della promozione di 6 mesi gratis di Apple TV+ con PS5, ma adesso Sony ha esteso l'offerta anche a PS4, riducendola però a 3 mesi gratis per gli utenti della console di generazione scorsa. Anche in questo caso, l'offerta dev'essere riscattata entro il 22 luglio 2022, dedicata ai nuovi utenti del servizio video su abbonamento di Apple.

Dopo la conclusione del periodo in promozione, la sottoscrizione passa automaticamente al costo standard di 4,99 euro al mese, a meno che ovviamente non venga effettuata la cancellazione dal servizio. Per poter accedere alla promozione, è necessario possedere un account PlayStation Network e un ID Apple. In presenza di questi due requisiti, queste sono le istruzioni da seguire, come riferito sulla pagina ufficiale della promozione congiunta tra Sony e Apple: