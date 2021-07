PS5 regala 6 mesi di Apple TV+ gratis a tutti gli utenti della console Sony

PS5 offre 6 mesi di Apple TV+ gratis a tutti gli utenti attraverso l'account PlayStation Network, consentendo così di provare il servizio di streaming video di Apple che offre contenuti televisivi tra film e serie TV.

Continuano dunque le collaborazioni speciali di Sony PlayStation, proprio oggi che abbiamo già visto anche quella tra Genshin Impact e Aloy di Horizon Zero Dawn e quella di Ratchet and Clank con Fall Guys, in questo caso nientemeno che con Apple e il suo servizio di distribuzione video. Non serve praticamente nulla al di là del possesso di una PS5 e un account (gratuito) a PlayStation Network.

PS5 consente di vedere sei mesi di Apple TV+ gratis

In sostanza, basta scaricare l'app PS5 specifica di Apple TV+ sulla console Sony ed è possibile semplicemente far partire l'offerta dei sei mesi di abbonamento, ecco come: