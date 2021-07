PS Network, Steam, Epic Games sono offline per colpa di Akamai, uno dei più grandi provider al mondo

State avendo problemi con internet? Il problema potrebbe non essere la vostra connessione o il fatto che vi siete scordati di pagare la bolletta, ma dei problemi di Akamai, uno dei più grandi provider internet al mondo, tanto che moltissimi servizi enormi come il PS Network, Steam, Epic Games Store e tanti altri si appoggiano a lui.

Secondo il sito Downdetector sono tanti i servizi offline in questo momento, come quello di Sony, i negozi per PC Steam ed Epic Games Store, ma anche LastPass, TikTok e UPS. Ancor anon si sa quando Akamai riuscirà a sistemare i suoi problemi, ma considerando le dimensioni e la serietà di questa azienda, dubitiamo ci vorrà molto.

Nel frattempo consolatevi con la diretta dell'EA Play Live 2021: Twitch non sembra essere interessato da questi problemi e potrete seguire Pierpaolo e Francesco in diretta tranquillamente.