EA Play Live 2021: guardate con noi lo show finale di Electronic Arts con FIFA, Battlefield e Apex

Dopo tanta attesa e ben 5 live preparatorie, finalmente stasera Electronic Arts presenterà tutto quello che ha in serbo per noi nei prossimi mesi durante l'EA Play 2021. Saranno 40 minuti intensi, da seguire rigorosamente in diretta con noi su Twitch. Ci saranno giochi del calibro di FIFA 22, Battlefield 2042 e Apex Legends, ma ci aspettiamo anche qualche succosa novità.

La diretta partirà alle 19, ma Pierpaolo Greco e Francesco Serino saranno live già da prima per parlare dei grandi assenti e dei giochi che saranno presenti. Nella prima categoria ci sono sicuramente i giochi di Bioware, quelli di Star Wars e Skate 4. Con grande onestà EA ha voluto smontare le aspettative di alcuni suoi fan dicendo chiaramente di non aspettarsi novità a riguardo di questi progetti, in modo da non creare dell'hype immotivato.

Hype che comunque è motivato dalla presenza di Battlefield 2042 e delle sue modalità di gioco. Ci sarà FIFA 22 con il primo, vero assaggio del gameplay. Ci sarà il sempre spettacolare Madden NFL 22 e forse anche NHL e il nuovo PGA. Verrà dato spazio ad Apex e la nuova leggenda, oltre che a Lost in random, il nuovo "indie" di EA.

E, secondo noi, ci potrebbe essere spazio anche per il più classico dei "one more thing".

Ovviamente commenteremo in italiano tutto quello che succede a schermo, quindi non mancate! Siamo già su Twitch con la coda della nostra lunga maratona!