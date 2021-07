Dune: nuovo trailer ufficiale italiano con data di uscita

Dune torna a mostrarsi con un trailer ufficiale in italiano che annuncia anche la data di uscita per l'atteso film di Denis Villeneuve, che ripropone un adattamento sul grande schermo del celebre romanzo di Frank Herbert.

Il film, che sarà presente come fuori concorso alla Biennale di Venezia il 3 settembre, ha la data di uscita fissata per i cinema italiani al 16 settembre 2021 e si mostra dunque in questo spettacolare trailer in italiano, che mostra qualcosa dell'ambientazione, dei personaggi e della storia in un lungo montaggio di circa 3 minuti e mezzo.

Dune è il nuovo film di Denis Villeneuve che propone un altro adattamento dell'omonimo romanzo di Frank Herbert

La storia riprende quella originale del libro, già adattato in passato dall'omonimo film del 1984 di David Lynch, un paragone che si presenta alquanto difficile da sostenere per Villeneuve ma che sembra poter affrontare la sfida, per quanto vediamo.

Nel film seguiamo dunque le avventure di Paul Atreides, figlio del duca Leto Atreides, che si ritrova a dover gestire le minacce del pericoloso pianeta Arrakis, preziosissimo in quanto unica fonte della "Spezia", una droga in grado di allungare la vita e fornire capacità mentali sovrumani, oltre a rendere possibili i viaggi nello spazio.

Dopo essere stato rinviato, Dune arriverà dunque a settembre al cinema. Villeneuve è dunque il regista del nuovo Dune, nonché co-sceneggiatore insieme a Jon Spaihts e Eric Roth. Nel cast troviamo Timothée Chalamet ("Call Me by Your Name", "Piccole Donne"), Rebecca Ferguson ("Stephen King's Doctor Sleep", "Mission: Impossible - Fallout"), Oscar Isaac ("Star Wars"), Josh Brolin ("Avengers: Infinity War"), Stellan Skarsgård ("Chernobyl", "Avengers: Age of Ultron"), Dave Bautista ("Guardiani della Galassia", "Avengers: Endgame"), Zendaya ("Spider-Man: Homecoming", "Euphoria" di HBO), Chen Chang ("Mr. Long", "Crouching Tiger, Hidden Dragon"), David Dastmalchian ("Blade Runner 2049", "The Dark Knight"), Sharon Duncan-Brewster ("Rogue One: A Star Wars Story", "Sex Education"), Charlotte Rampling ("45 Years", "Assassin's Creed"), Jason Momoa ("Aquaman", "Il Trono di Spade" di HBO) e il premio Oscar Javier Bardem ("No Country for Old Men", "Skyfall").

Ricordiamo che, sul fronte dei videogiochi, la licenza Dune è al momento in mano a Funcom, che sappiamo avere intenzione di realizzare tre giochi basati sul franchise.