Epic Games Store: annunciati i giochi gratis del 29 luglio 2021

Epic Games Store ha annunciato i due giochi gratis della settimana prossima, disponibili da giovedì 29 luglio 2021: si tratta di Mothergunship, un FPS fantascientifico, e di Train Sim World 2, un simulatore di treni. Entrambi i giochi saranno disponibili fino al 5 agosto 2021.

Mothergunship è uno sparatutto in soggettiva ad ambientazione fantascientifica

Dopo aver messo a disposizione i giochi gratis di oggi, 22 luglio 2021, Epic Games Store ha annunciato anche i prossimi titoli che potranno essere scaricati la prossima settimana. Il primo è Mothergunship, un esaltante sparatutto in soggettiva che unisce azione particolarmente veloce e dinamica alla possibilità di personalizzare le armi in maniera particolarmente ampia, cosa che rende l'azione di gioco particolarmente varia e stimolante. Potete conoscerlo meglio con la nostra recensione di Mothergunship.

Mothergunship combina l'intensità di un diluvio di proiettili con la tensione di uno sparatutto in prima persona e ti offre un sistema di personalizzazione delle armi tra i più completi mai visti nell'universo videoludico. Preparati a sfruttare il tuo incredibile arsenale per sconfiggere l'armata robotica aliena che ha conquistato la Terra.

Fabbrica armi mostruose che nessun essere ragionevole riuscirebbe a portare con sé, e affronta boss giganteschi in un delirio randomizzato facendoti strada fino al cuore della flotta per distruggere la Mothergunship!

Train Sim World 2 si presenta come un vero e proprio paradiso per gli amanti dei treni

Il secondo gioco, Train Sim World 2, è .una simulazione gestionale dedicato al traffico ferroviario, particolarmente avanzata in termini di realizzazione tecnica e opzioni offerte al giocatore per creare la propria rete ferroviaria e gestirla in ogni dettaglio.

Guida per la prima volta sulla ferrovia interurbana tedesca ad alta velocità, premi l'acceleratore e prendi velocità sul famoso DB ICE 3M che parte da Colonia. Accetta la sfida di condurre lunghi trasporti merce sulla Sand Patch Grade, passando per il Cumberland Terminal, affidandoti alla forza bruta del CSX AC4400CW. Padroneggia lo schema e le stazioni della famosissima metropolitana di Londra sulla linea Bakerloo. Tutte le licenze ufficiali, tutte ricreate in modo autentico, sei nella cabina di guida e sei al comando.