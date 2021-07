Epic Games Store: giochi gratis PC del 22 luglio 2021 disponibili, link download

Come ogni giovedì che si rispetti, anche questo 22 luglio 2021 lancia nuovi giochi gratis PC sull'Epic Games Store e in questo caso si tratta di ben due giochi: Defense Grid: The Awakening e Verdun. Vediamo dunque tutti i dettagli, compresi il link download e le caratteristiche dei giochi.

Prima di tutto, per poter ottenere i giochi gratis PC dell'Epic Games Store del 22 luglio 2021 non dovete far altro che accedere con il vostro account al launcher ufficiale, oppure raggiungere il sito di Epic Games a questo indirizzo. Ricordate che avrete poi tempo fino al 29 luglio per poter reclamare il videogioco ora disponibile.

Defense Grid: The Awakening è uno strategico tower defense molto fedele agli standard del genere

Defense Grid: The Awakening è uno strategico tower defense piuttosto conosciuto in quest'ambito, che ci pone al controllo dei sistemi di difesa di una sorta di base sotto una costante invasione di nemici. Si tratta di costruire torrette e fortificazioni per fermare l'avanzata delle forze avversarie, disponendo questi strumenti in maniera strategica per poter sopravvivere il più a lungo possibile.

"Defense Grid: The Awakening è il gioco tower defense definitivo in grado di attrarre giocatori con diversi livelli di abilità. Un'orda di nemici ti sta invadendo e toccherà a te, in qualità di giocatore, tentare di fermarla costruendo torri di fortificazione in modo strategico attorno alla loro base."

Verdun ci porta sul fronte occidentale della Prima Guerra Mondiale, con una riproduzione piuttosto realistica

Verdun è invece uno sparatutto in soggettiva ad ambientazione storica, che mette in scena alcuni teatri di guerra della Prima Guerra Mondiale, in particolare per quanto riguarda il fronte occidentale, ispirandosi soprattutto alla Battaglia di Verdun del 1916. Volendo offrire una certa ricostruzione storica, Verdun è meno immediato e veloce di altri FPS, puntando sulla riproduzione realistica delle armi d'epoca e del loro comportamento, oltre alle tattiche di battaglia della Grande Guerra.

"La spietata guerra di trincea immerge te e la tua squadra in intense battaglie di attacco e difesa. Verdun è il primo FPS multigiocatore ambientato in una ricostruzione autentica della prima guerra mondiale che offre una rara esperienza sul campo di battaglia".

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Verdun su queste pagine.