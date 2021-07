Ratchet and Clank invadono Fall Guys con costumi a tema in un evento cross-over

Ratchet and Clank arrivano, in qualche modo, all'interno di Fall Guys attraverso una nuova collaborazione che vede costumi a tema con la serie PlayStation utilizzabili dai personaggi del multiplayer online da parte di Mediatonic.

Si tratta di un evento diviso in due momenti distinti, tra luglio e agosto, che consentirà di ottenere questi particolari costumi a tema Ratchet and Clank per i personaggi di Fall Guys: Ultimate Knockout su PS4 e PS5, con vari oggetti a tema.

La prima mandata dell'evento, incentrata su Ratchet, va dal 26 luglio all'1 agosto 2021 e consente di ottenere i seguenti oggetti: