Mac Studio con Studio Display: il pacchetto più costoso arriva a 10.300 dollari

Il sito Cnet si è dilettato a fare i conti su quanto possa costare il pacchetto più costoso di Mac Studio con Studio Display di Apple. Il risultato è l'impressionante cifra di 10.300 dollari. Naturalmente è giusto specificare che stiamo parlando di prodotti destinati a un uso essenzialmente professionale, quindi i prezzi non vanno rapportati a quelli dei normali desktop.

Il pacchetto base è comunque molto meno costoso, perché comprende un Mac Studio da 1.999 dollari e uno Studio Display da 1.599 dollari. Naturalmente migliorando le prestazioni si raggiunge la cifra più alta.

I Mac Studio con chip M1 Max costano 1.999 dollari, mentre quelli con M1 Ultra partono da 3,999 dollari. Aggiungendo altri 1.000 dollari, gli M1 Ultra possono essere portati da 48 a 64 core. Raddoppiando invece la memoria da 64 a 128GB, si spendono altri 800 dollari. Infine, 2.200 dollari vanno per portare lo spazio di immagazzinamento dati a 8TB. Da notare che il Mac Studio non è espandibile a posteriori, ossia fatta una scelta, quella rimane. Quindi solo per il Mac Studio si possono spendere fino a 7.999 dollari.

Parlando del monitor, il Mac Studio Display parte da 1.599 dollari, cui si aggiungono 300 dollari per un vetro antiriflesso e 400 dollari per uno stand che consente di modificarne l'altezza. In totale fanno 2.299 dollari.

In realtà, volendo è possibile spendere molto di più di 10.300 dollari. Ad esempio si possono acquistare dei cavetti Thunderbolt 4 di Apple da 159 dollari o, perché no, un panno statico da 25 dollari.