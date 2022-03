Xbox ha due eventi Showcase previsti per il 2022, secondo un insider: ecco quando

Microsoft potrebbe avere due eventi in stile Xbox Showcase previsti per maggio e settembre 2022, come occasioni per presentare le maggiori novità per Xbox Series X|S, PC e Xbox One, secondo quanto riferito da un insider, dunque ancora senza conferma.

Gli Xbox Showcase sono eventi di maggiore rilievo per quanto riguarda le presentazioni dei giochi per le console Microsoft, ovvero qualcosa di diverso e più importante rispetto all'ID@Xbox come quello annunciato per il 16 marzo, per esempio.

Secondo l'insider Nick "Shpeshal Nick" Baker, i due Xbox Showcase previsti per il 2022 sarebbero fissati per maggio e settembre. Si tratta già di una previsione piuttosto strana, considerando che non contiene il mese di giugno, nel quale sarebbe lecito aspettarsi il solito grande show di Microsoft Xbox in occasione dell'E3 2022.

Con un Xbox Showcase a maggio, difficilmente ci sarebbero contenuti e spazi per un altro evento di grande spessore subito il mese dopo e già questo è un elemento che ci porta a prendere con un certo sospetto questa affermazione dell'insider. Anche quest'ultimo sostiene che la cosa è strana, ma queste sono le informazioni che avrebbe ricevuto dalle sue fonti.

L'idea è che l'Xbox Showcase che normalmente sarebbe previsto per giugno potrebbe essere stato anticipato a maggio, con ulteriori novità in arrivo a settembre e probabilmente relative alla stagione autunnale e al 2023, ma al momento sono tutte supposizioni basate su informazioni non ufficiali.