Pokémon GO: espansione per il GCC e Oricorio in arrivo con il Festival dei Colori

The Pokemon Company e Niantic annunciano iniziative incrociate che riguardano Pokémon GO e il Gioco di Carte Collezionabili tradizionale, previste proprio per questi giorni con l'arrivo dell'espansione per il GCC e il Festival dei Colori nel gioco mobile.

Per quanto riguarda quest'ultimo, il Festival dei Colori è un evento mondiale dedicato a Pokémon GO, che andrà in scena dalle 10:00 di martedì 15 marzo 2022 (ora locale) alle 20:00 di domenica 20 marzo 2022 (ora locale), che per bonus i moduli esca attivati in grado di durare tre ore e sorprese per chi scatta alcune foto durante l'evento.

Per quanto riguarda l'Europa, il Pokémon speciale in arrivo è Oricorio Stile Flamenco, mentre altre tipologie della creatura sono previste per altre aree geografiche.

Pokémon GO, l'evento Festival dei Colori

L'evento sarà caratterizzato da una coloratissima sfida di collezione da accumulare per ottenere il premio Cercapokémon fuoriclasse e guadagnare 20.000 PE, 3.000 unità di polvere di stelle e un incontro con Oricorio.

Tra i Pokémon che appariranno più spesso allo stato selvatico ci sono Drowzee, Horsea, Gligar, Slugma, Taillow, Trapinch, Turtwig, Croagunk, Fletching, Oricorio Stile Flamenco, Oricorio Stile Cheerdance, Oricorio Stile Hula e Oricorio Stile Buyo. Più rari ma possibili da incontrare invece Beautifly, Dustox e Alomomola.

Presenti inoltre Raid a una stella (Jigglypuff, Torchic, Treecko, Mudkip e Rockruff), Raid a tre stelle (Marowak, Marowak di Alla, Chansey, Umbreon e Druggigon), Raid a cinque stelle (Tornados Forma Totem) e Megaraid con MegaLopunny.

Per quanto riguarda invece il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, dall'1 luglio 2022 arriverà l'espansione dedicata a Pokémon GO, con carte del set disponibili all'interno dei seguenti prodotti: