Microsoft: ID@Xbox Showcase annunciato per marzo, data e orario del nuovo evento

Microsoft ha annunciato un nuovo evento di presentazione della serie ID@Xbox per il mese di marzo 2022, che darà spazio a diversi giochi in arrivo su Xbox Series X|S, PC e Xbox One concentrandosi in particolare con quelli che rientrano nel programma ID@Xbox.

Il nuovo ID@Xbox Showcase si terrà il 16 marzo 2022 alle ore 19:00 italiane, ovvero mercoledì prossimo, con tanti trailer, aggiornamenti, gameplay e informazioni su vari giochi in arrivo nel prossimo periodo per Xbox e PC.

ID@Xbox Showcase di marzo 2022, la locandina dell'evento

Non ci sono informazioni precise sui contenuti, ovviamente, ma alcuni titoli possiamo già vederli dalla grafica di presentazione e da quanto riferito da Microsoft su Xbox Wire.

Tra i titoli presenti ci sono Tunic, Trek to Yomi, There is no Light e Shredders, ovvero tutti giochi in arrivo proprio nel mese di marzo 2022, dunque possiamo aspettarci un aggiornamento generale sulla lineup di prossima uscita per quanto riguarda in particolare i giochi indie, salvo ulteriori sorprese e presentazioni di cose più lontane nel tempo.

Il programma ID@Xbox è stato istituito da Microsoft per fornire supporto nella produzione e nel publishing di giochi su Xbox e PC, dunque riguarda principalmente titoli provenienti da team indie, ma non è detto che questi siano necessariamente di piccole dimensioni, visto che anche titoli medi o anche più ampi rientrano all'interno del programma.

Restiamo dunque sintonizzati e puntiamo al 16 marzo alle ore 19:00 per vedere di cosa tratterà questo nuovo Showcase da parte di Microsoft, tenendo conto che si tratterà probabilmente di aggiornamenti su giochi in arrivo nel prossimo periodo e di dimensioni non enormi, in buona parte (se non esclusivamente) indie.