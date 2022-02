Prince of Persia: un remake rinviato a tempo indeterminato, secondo una voce di corridoio

Ubisoft potrebbe aver cancellato un remake di Prince of Persia, probabilmente quello di Le Sabbie del Tempo, almeno stando a una voce di corridoio raccolta dal solito Jason Schreier e pubblicata come parte di un resoconto generale sui problemi dell'editore francese.

In realtà il breve accenno alla cancellazione del progetto non specifica nulla in merito, quindi potrebbe trattarsi anche di un titolo non ancora annunciato. Comunque sia è normale che la mente vada subito all'unico gioco legato al franchise di cui si conosce l'esistenza, ossia a Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake.

Ubisoft potrebbe essere stata convinta a fermarlo dal costo eccessivo della revisione dell'aspetto grafico, dopo le reazioni smodate dei videogiocatori al momento dell'annuncio. Il team di sviluppo potrebbe non essere stato in grado di migliorarlo significativamente e Ubisoft, per evitare un'altra brutta figura, potrebbe aver deciso di staccare la spina, mettendo fine alla questione. Naturalmente specifichiamo che queste sono tutte ipotesi e che di confermato non c'è niente.

Certo, nel caso sarebbe un brutto colpo per i fan di Prince of Persia, che da anni attendono un nuovo titolo, di qualsiasi tipo.

Ubisoft di suo non ha commentato la notizia di Bloomberg, affermando soltanto di avere una grande line-up in preparazione per i prossimi anni.