Dragalia Lost chiuderà i battenti fra pochi mesi, ha annunciato Nintendo

Dragalia Lost, il mobile game prodotto da Nintendo, chiuderà i battenti fra pochi mesi, per la precisione subito dopo la fine di luglio 2022: oltre tale data non sono previsti ulteriori contenuti per il gioco.

Capace nelle prime fasi di battere Animal Crossing: Pocket Camp per incassi, Dragalia Lost è stato lanciato nel 2018 e ha riscosso un ottimo successo, ponendosi come il primo tentativo della casa di Kyoto di creare una proprietà intellettuale inedita su iOS e Android.

Gli ultimi contenuti per la campagna di Dragalia Lost arriveranno il 31 marzo, mentre altri elementi ed eventi verranno fondamentalmente riproposti da qui ai prossimi mesi, limitando in questo modo le novità.

Dopo l'aggiornamento di luglio, il gioco smetterà progressivamente di essere distribuito e verranno effettuate le tradizionali operazioni per la chiusura, che dovrebbe sopraggiungere entro breve. Ulteriori dettagli verranno annunciati più avanti.