Ghostwire: Tokyo, un video di gameplay con i primi 17 minuti su PS5

Ghostwire: Tokyo è protagonista di un video di gameplay che include i primi 17 minuti della campagna, catturati da IGN sulla base della versione PS5 del gioco.

Accolto con voti contrastanti, Ghostwire: Tokyo non sembra aver centrato pienamente l'obiettivo, pur rimanendo un'esperienza davvero affascinante per via dell'ambientazione giapponese e di un uso spettacolare del ray tracing.

Il filmato mostra la fase introduttiva del gioco, con il protagonista che si ritrova testimone dell'improvvisa scomparsa delle persone che passeggiano per Shibuya, il noto distretto commerciale di Tokyo.

L'uomo sopravvive grazie all'intervento di una misteriosa entità che gli dona poteri speciali, con cui potrà affrontare orde di spiriti malvagi che si apprestano a invadere la città.

Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Ghostwire: Tokyo.