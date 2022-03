Nintendo Switch: aggiornamento 14.0.0 disponibile, ecco le novità

Nintendo Switch ha ricevuto l'aggiornamento 14.0.0, che introduce alcune interessanti novità per la console ibrida della casa giapponese, in particolare la funzione Gruppi e la gestione del volume per l'audio Bluetooth.

A due mesi esatti dall'update 13.2.1, Nintendo Switch consente ora di creare Gruppi di applicazioni al fine di organizzare il menu principale, un po' come succede nelle ultime versioni del sistema operativo iOS.

La funzione ci dà modo di raggruppare i giochi per genere, ad esempio, e non pone particolari limiti: si possono creare fino a 100 gruppi e ognuno di essi può contenere fino a 200 elementi.

Nintendo Switch, ecco i Gruppi

Per quanto riguarda invece l'audio Bluetooth, i dispositivi che supportano i profili AVRCP consentono ora di regolare il volume tramite gli appositi pulsanti della console o quelli del device stesso.

Il supporto per i dispositivi audio Bluetooth è stato introdotto con l'aggiornamento 13.0.0 di Nintendo Switch, lo scorso settembre.