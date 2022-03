BioShock Infinite, il cosplay di Elizabeth da Lada Lyumos è in grado di volare

Lada Lyumos ha pubblicato una nuova foto per il suo spettacolare cosplay di Elizabeth, l'affascinante co-protagonista di BioShock Infinite, che stavolta è quasi in grado di volare.

Si tratta di un set diverso dal solito per la modella russa, caratterizzato da un'abbondanza di effetti speciali per ricreare le strutture di Columbia e disegnare una scena in cui Elizabeth utilizza il sistema di spostamento su binari che rende il gameplay di BioShock Infinite (recensione) così dinamico e coinvolgente.

"Ammettiamolo: la parte più divertente del gioco è quando voli sopra Columbia utilizzando lo sky hook mentre spari ai nemici", ha scritto Lada nel suo post su Instagram. "È stato interessante provare questa sensazione di nuovo durante lo shooting (fooorse con una piccola aggiunta di effetti speciali)."

Magari proveremo le stesse sensazioni in BioShock 4, il cui sviluppo però sembra travagliato stando ad alcuni rumor. Come staranno davvero le cose?