The Witcher: spuntata una nuova ipotesi sull'ambientazione della nuova saga

Spuntata una nuova ipotesi sull'ambientazione della nuova saga di The Witcher, che va oltre Ciri, quanto raccontato nei libri e quanto raccontato nei videogiochi. Il punto di partenza sarebbe sempre il medaglione da Witcher nella neve visibile nell'immagine teaser pubblicata insieme all'annuncio, ma la conclusione è molto diversa dall'ipotesi iniziale: non si tratterebbe di un medaglione della scuola del gatto, ma della Scuola della Lince.

Il medaglione è della scuola della lince o della scuola del gatto?

Attenzione, perché da qui in poi daremo delle anticipazioni sulla mitologia di The Witcher. Se non volete leggerle, chiudete pure la notizia.

La Scuola della Lince è stata fondata da Eskel, Lambert e Keira Mitz, la moglie di Lambert, dopo l'estinzione della Scuola del Lupo (quella di cui fa parte Geralt di Rivia). Il medaglione potrebbe quindi appartenere a uno di questi personaggi e il gioco raccontare un ciclo di storie a loro dedicate.

Anche in questo caso è impossibile verificare questa ipotesi, perché gli elementi a disposizione sono davvero pochi. Rimane aperta la possibilità che la protagonista sia Ciri, cosa che avrebbe anche senso considerando il suo ruolo nei romanzi. Staremo a vedere quando CD Projekt Red deciderà di darci maggiori dettagli in merito. Non aspettiamoli a breve, comunque, perché il gioco è nelle prime fasi di sviluppo.