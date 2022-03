GOG: Games Festival iniziato, con sconti fino al 90% e tante demo

Su GOG, il negozio digitale di CD Projekt, è iniziata l'edizione primaverile del Games Festival, con sconti sui giochi che possono raggiungere il 90% del prezzo base e tante demo tutte da giocare.

Tra le offerte, spiccano tutti i titoli di CD Projekt Red, tra i quali Cyberpunk 2077, venduto a 29,99€ (-50%), The Witcher 3: Wild Hunt venduto a 10€ (-80%), ma anche quelli di altri editori, come l'eccellente Disco Elysium: The Final Cut, venduto a 15,99€ (-60%), Loop Hero, venduto a 7,49€ (- 50%), Hollow Knight, venduto a 7,49€ (-50%) e tanti altri ancora.

Particolarmente appetibili alcune offerte sui giochi classici, come ad esempio Deus Ex: GOTY Edition venduto ad appena 0,99€ (-86%) o Heroes of Might and Magic 3: Complete, venduto a 2,29€ (-75%) o ancora Gothic 2 Gold Edition venduto a 2,49€ (-75%). Insomma, per una manciata di euro potete portarvi a casa dei grandi giochi.

Per vedere tutte le offerte, vi rimandiamo all'elenco ufficiale del Games Festival

Insomma, date uno sguardo alle offerte, perché sicuramente troverete qualcosa che faccia al caso vostro, magari un titolo che avete snobbato a prezzo pieno e che volete recuperare con lo sconto o quant'altro.