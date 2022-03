My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di win_winry è pronto per la spiaggia e il sole

My Dress-Up Darling è uno dei più recenti successi nel mondo degli anime e, come è solito, il mondo del cosplay ha seguito di pari passo questa nuova passione del pubblico. Ora, ad esempio, win_winry ci propone il proprio cosplay di Marin, in versione costume da bagno.

win_winry ci propone una specifica versione di Marin, protagonista di My Dress-Up Darling. La ragazza è un'appassionata di cosplay e, dopo aver incontrato Gojo, ha la possibilità di farsi creare un costume completo di qualità. Prima di arrivare a quel punto, però, Marin deve farsi prendere le misure da Gojo. In tale scena, la ragazza si presenta in costume da bagno, lo stesso che vediamo proposto da win_winry nel suo cosplay di Marin.

Se siete fan di My Dress-Up Darling, allora non dovete perdervi il cosplay di Marin di japp_leack: è radioso. Ecco poi il cosplay di Marin di linnnnng che ci mostra il personaggio con e senza cosplay. Chiudiamo la lista dei suggerimenti con il cosplay di Marin di grusha_cos che si fa prendere le misure.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Marin realizzato da win_winry? Il personaggio di My Dress-Up Darling è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?