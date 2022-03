New World: l'aggiornamento del 29 marzo conclude la storia principale del gioco

Amazon Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento per New World, il 29 marzo 2022. L'update introduce vari cambiamenti, ma uno dei più importanti e l'introduzione delle missioni finali che completano la storia dell'MMO.

La missione finale di New World si chiama "Il cuore della tempesta" e permetterà ai giocatori di scontrarsi con la misteriosa e malvagia Isabella. La nuova storia della missione sarà assegnata da Yseult Meredith presso il Mountain Home Outpost nelle Shattered Mountain. Gli autori di New World raccomandano ai giocatori di essere al livello 60 e di usare un equipaggiamento tra il 550 e il 570. Per il momento non sappiamo cosa Amazon Games abbia intenzione di fare, in termini di storia, dopo il confronto con Isabella.

New World

In questo aggiornamento di New World è inclusa anche una nuova arma, la Blunderbuss, che funziona al meglio a corta e media distanza. È la prima arma che si potenzia sia con forza che con intelligenza, perfetta quindi per più tipi di classi. L'arma ha anche due alberi di maestria.

L'aggiornamento aggiunge anche due dipinti collezionabili in ogni territorio di New World. I giocatori possono inoltre trovare una serie di nuovi nemici unici presenti nella mappa che offriranno ricompense rare. Infine, vi sono molteplici correzioni a bug e bilanciamenti del gioco.

Ecco infine tutta la roadmap dei contenuti in arrivo nel 2022 in New World.